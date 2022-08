Russland installerer antiluftskyts ved atomkraftverket i Zaporizjzja

Installeringen ble kunngjort av lederen for den militære administrasjonen i Zaporizjzja, Jevhen Balytskyj, på statlig russisk fjernsyn.

Lørdag traff raketter en del av anlegget der 174 beholdere med brukt atombrensel er lagret. Russland og Ukraina anklager hverandre for å stå bak angrepet.

Anlegget, som er det største atomkraftverket i Europa, skal ifølge Balytskyj være i drift som normalt.

Energoatom sa at det ble gjort omfattende skade på deler av anlegget etter angrepet, og at en av reaktorene var ute av drift.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har meldt at det er reell risiko for at slike angrep ender i en kjernefysisk katastrofe.

Vender hjem til ødelagte hjem i Chernihiv Flere familier vender nå hjem til sine ødelagte hjem, blant annet i Chernihiv.

