Pogues-bassist Darryl Hunt er død

Bandet skriver på Twitter at de er tristere enn ord kan uttrykke etter at Hunt døde i London mandag, skriver nyhetsbyrået PA. Sammen med dødsbudskapet har de lagt ut et svart-hvitt-bilde av Hunt med en gitarkasse og et sitat fra låten «Love You ‘til The End», skrevet av den nå avdøde bassisten: «I know you want to hear me catch my breath / I love you till the end».

Frontfigur Shane MacGowan beskriver Hunt som en flott venn og en flott bassist.

– Jeg er svært lei meg for at Darryl har gått bort, han var en virkelig fin fyr, en flott venn og en flott bassist. Vi kommer alle til å savne ham, skriver MacGowan på Twitter.

Hunt ble født i engelske Hampshire 4. mai 1950. Han ble en del av The Pogues i 1986 og var blant annet med på albumet «If I Should Fall From Grace», som inkluderer deres mest kjente låt, den moderne juleklassikeren «Fairytale of New York».

Bassisten var en del av besetningen til og med det siste albumet «Pogue Mahone», som kom i 1996. Han er kreditert som låtskriver på en rekke sanger.

