Dozier var en av låtskriverne bak hitlåter som «Where Did Our Love Go» og «Stop! In The Name of Love» av The Supremes.

Han gjorde stor suksess sammen med låtskriverne Brian and Eddie Holland. Trioen sto bak en rekke låter som nådde til topps på hitlistene.

Dozier fikk i 1988 både Golden Globe musikkpris og Grammy for låten «Two Hearts» med Phil Collins.

[ Grease-stjernen Olivia Newton-John er død: – Du gjorde livene våre bedre ]