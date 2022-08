Ekspert: Ransaking av Trumps hjem er slett ingen Watergate

Av Snorre Schjønberg/NTB og Amalie Vadla/NTB

– Watergate er en sammenligning som gir noe mening dersom du, som Trump, tolker dette som politisk forfølgelse heller enn en kriminaletterforskning. Ut over det er det slett ikke en relevant sammenligning, sier Sigrid Gårdsvoll fra amerikanskpolitikk.no til NTB.

– Jeg vil si at dette potensielt er mer alvorlig juridisk enn politisk for Trump. Politisk ser vi gang på gang at utenompolitiske forhold i liten grad spiller inn på hans politiske popularitet, sier hun videre.

Mandag sa USAs tidligere president Donald Trump at FBI hadde ransaket Florida-boligen hans, Mar-a-Lago. Ifølge New York Times skjedde ransakelsen i forbindelse med etterforskningen av esker med gradert materiale Trump skal ha tatt med seg til eiendommen etter at han gikk av som president i fjor.

Avisen får dette bekreftet av to uavhengige kilder. FBI og justisdepartementet har ikke uttalt seg om saken, men Det hvite hus opplyser at president Joe Biden ikke har vært involvert i saken.

Is i magen

Ekspresidenten kaller aksjonen for nok et angrep fra den radikale venstresiden i Demokratene. Han hevder dette skjer fordi de ikke ønsker at han skal stille som presidentkandidat i 2024.

Han mener det er en Watergate «i revers». Denne skandalen førte til at republikaneren Richard Nixon måtte gå av som USAs president fordi han ble koblet til et innbrudd i Demokratenes partikontorer på 70-tallet.

Innbruddstyvene ble tatt i å avlytte demokratenes telefoner, samt tyveri av dokumenter. Nixon forsøkte å dekke over hendelsen, men journalister fra The Washington Post avslørte presidentens tilknytning til saken.

Forsker Hilmar Mjelde påpeker at FBI trenger et juridisk og bevismessig grunnlag for å ransake Trumps eiendom.

– Jeg må bare anta at det er velfundert før FBI går til et så politisk dramatisk steg, der justisdepartementet har sikret at alt dette er vanntett, sier Mjelde i forskningsinstituttet Norce til NTB.

– Vi må ha litt is i magen her, legger han til.

Ikke overraskende

Mjelde er ikke overrasket over ransakingen og påpeker at ekspresidenten er under mange etterforskninger for potensielle lovbrudd.

– Etterforskning av og eventuell tiltale mot en tidligere president vil alltid utløse anklager om bananrepublikk og politisert rettsvesen. Det er ikke uten videre sant, sier han.

– For det samme kan sies om Trump skulle få spesialbehandling av samme grunn. Det ville også vært brudd på rettsstatens prinsipper. Trump er verken under eller over loven, legger han til.

Politisk splittelse

Ekspertene mener at saken kan føre til ytterligere politisk splittelse.

– Faren er at Trumps tilhengere henger seg på hans tolkning av dette som et misbruk av statsapparatet fra demokratenes side for å forfølge en politisk motstander, sier Gårdsvoll.

Dersom en slik tolkning fester seg, vil det nødvendigvis bidra til ytterligere polarisering, ifølge henne.

– Det vil på en måte alltid være ille om en tidligere president straffeforfølges av justisdepartementet til sittende president, fordi det vil bli sett som en heksejakt av halve landet uansett, og vil bare akselerere den politiske splittelsen, sier Mjelde.

Hvorvidt saken kan påvirke valget i 2024 er for tidlig å si, mener de to USA-kjennerne.

