Store brannmannskaper kjemper mot flammene i tysk nasjonalpark

– Brannen er i et kontrollerbart område, men flammene kommer fortsatt opp av bakken, sier en talsperson mandag.

Høy temperatur på rundt 30 grader, samt tørr vegetasjon og skogbunn, gjør slukkingen vanskelig. Den tørre bakken må graves opp med hakker for å få slukket glør, og det omfattende arbeidet gjør det nødvendig med et stort antall brannfolk i sving.

Slik situasjonen er nå, vil det være nødvendig å fortsette arbeidet med samme intensitet ut uken, blir det opplyst.

Sterk sol og høy temperaturer bidrar til at vannet som brukes for å slukke flammene fordamper raskt – noe som gjør at fuktigheten ikke trenger så langt ned i bakken som det er behov for.

Ifølge den tyske værtjeneste er det heller ikke ventet regn den kommende uken.

[ Tørke truer Europas kornkamre – vil øke folks levekostnader ytterligere ]