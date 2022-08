Russland anklager Ukraina for å skyte mot atomkraftverk

– Skytningen mot atomanlegget fra de ukrainske væpnede styrkene er en potensielt ekstremt farlig aktivitet, sa president Vladimir Putins talsperson, Dmitrij Peskov til journalister mandag.

Han advarer mot «katastrofale konsekvenser» for Europa som følge av de angivelige angrepene.

Kjernekraftverket i Zaporizjzja er det største i sitt slag i Europa og har vært okkupert av Russland siden mars. Deler av kraftverket har de siste dagene blitt påført ødeleggelser som har ført til nedstenging av en reaktor.

Peskov ber Ukrainas allierte om å bruke sin innflytelse for å stoppe angrepene, men Ukraina gir Russland skylda for angrepene.

Kyiv ber om demilitarisert sone

Presidenten det ukrainske selskapet Energoatom som drifter kraftverket, ber mandag om at området rundt atomkraftverket i Zaporizjzja blir erklært som en demilitarisert sone.

– Vi må fjerne okkupasjonsstyrker fra kraftverket og opprette en demilitarisert sone i området rundt. Faktum er at den største trusselen fremover er en ulykke som fører til stråling, eller til og med en atomkatastrofe, sier Petro Kotin.

Han foreslår en fredsbevarende innsats som omfatter blant andre IAEA.

Angrepene på kjernekraftverket i Ukraina har blant annet fått Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) til å slå alarm. De understreker den reelle risikoen for en atomkatastrofe.

Norske myndigheter følger med

Også norske myndigheter er bekymret for utviklingen.

– Selv om kjernekraftverk er robuste, er de på ingen måte bygd for å være i områder med krigshandlinger eller for å kunne motstå direkte angrep, skriver Øyvind Gjølme Selnæs, seksjonssjef i Direktoratet for Strålevern og atomsikkerhet, i en e-post til NTB.

Selnæs understreker at norske myndigheter følger situasjonen nøye og har høynet beredskapsnivået.

– Vi vurderer situasjonen fortløpende og har god kontakt med internasjonale og andre lands myndigheter. Vi har et godt samarbeid også med ukrainske myndigheter, sier Selnæs.

Skal ha skadd en høyspentledning

Ifølge forsvarsdepartementet i Russland skal ukrainske soldater ha skadet en høyspentledning som forsyner området rundt med strøm.

Denne skaden skal ha ført til at det begynte å brenne i noen brytere inne i kraftverket, som blant annet brukes til å beskytte annet elektrisk utstyr. Ifølge forsvarsdepartementet i Russland skal brannmannskaper ha fått kontroll på brannen, som førte til røykutvikling.

Ukraina anklager Russland

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj anklaget Russland for terror etter at det ble meldt om omfattende skader på atomkraftverket i Zaporizjzja.

I helgen sa presidenten at Russland er det første landet i verden som bruker et atomkraftanlegg til terrorvirksomhet.

Kjernekraftverket som er under russisk okkupasjon, blir fremdeles i hovedsak driftet av ukrainske arbeidere.

