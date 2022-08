Ahmaud Arberys drapsmann fikk livstid for hatkriminalitet

Travis McMichael er tidligere funnet skyldig i å ha skutt og drept Arbery og dømt til livsvarig fengsel. Mandag fikk han også en symbolsk livstidsdom av en føderal domstol, etter å ha blitt funnet skyldig i hatkriminalitet.

McMichaels far Gregory og naboen deres William «Roddie» Bryan er også tidligere dømt til livsvarig fengsel for drapet på Arbery, som de hevdet å mistenke for tidligere innbrudd i området.

[ Jury skal avgjøre straffen etter massedrapet på skolen i Parkland ]

Ble filmet

Saken fikk stor oppmerksomhet i USA etter at en mobilvideo som viste drapet og som ble filmet av en av de tre tiltalte, gikk viralt på internett.

Først to dager etter at videoen dukket opp, ble de nå dømte mennene pågrepet av politiet. Det var rundt tre måneder etter selve hendelsen.

Ifølge dommen fulgte de tre etter Arbery i bil og avskar ham før skuddene ble avfyrt. Arbery forsøkte å flykte og løp ned i en grøft i et forsøk på å unnslippe.

[ «Er livsfarlige løgner også ytringsfrihet?» ]

Ubevæpnet

Ifølge forsvarerne forsøkte de tre å foreta en såkalt sivil anholdelse, som på det tidspunktet var lov i Georgia.

Forsvareren hevder i retten videre at Travis McMichael skjøt Arbery i selvforsvar, fordi 25-åringen ikke la seg ned på bakken slik han fikk beskjed om.

Arbery var ubevæpnet, og under rettssaken kom det fram at det ikke var noe som knyttet ham til innbruddene i området.