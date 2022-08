Ansatt ved ukrainsk atomkraftverk såret i russisk angrep

– Som en konsekvens er det ennå ikke mulig å oppdage og reagere i tide ved forverring av strålingssituasjonen eller en radioaktiv lekkasje, opplyser selskapet.

Lørdag kveld traff russiske raketter en del av anlegget der 174 beholdere med brukt atombrensel er lagret. Energoatom sier at det er gjort omfattende skade på deler av anlegget etter angrepet, og at en av reaktorene er ute av drift.

Russland på sin side anklager Ukraina for å være ansvarlig for angrepet.

Atomkraftverket er det største i sitt slag i Europa.

Sjefen for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Rafael Grossi, uttrykker stor bekymring for angrepene på anlegget og sier det er reell risiko for at slike angrep ender i en kjernefysisk katastrofe.