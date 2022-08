Forskning: Kjølige forhold kan dempe vekst av kreftceller

Studien er utført på mus av forskere ved Karolinska Institutet (KI), som også har funnet en lignende effekt hos en kreftpasient.

Forskerne sammenlignet hvordan kalde og varme romforhold påvirket tumorveksten hos mus med ulike typer kreft.

I studien fant forskere ut at mus som levde med romtemperatur på 4 grader hadde betydelig langsommere tumorvekst. Disse musene levde nesten dobbelt så lenge som mus som levde i rom med 30 grader.

– Et kaldt miljø aktiverer brunt fett, som gjør at svulsten får mindre sukker og vokser saktere. Dette gir nytt håp for å behandle vanskelige kreftsvulster, sier en av forskerne bak studien, Yihai Cao.

– De kalde temperaturene aktiverer det varmeproduserende brune fettet som absorberer sukker, altså energien svulstene trenger for å vokse. Fettet konkurrerer rett og slett om glukose med svulsten, sier han videre.

Ved å endre kroppens stoffskifte kan man påvirke kreftcellene, forklarer Yihai Cao.

– Vi håper at kuldeterapi og aktivering av brunt fettvev kan kombineres med andre behandlingsmetoder og legemidler, og gi mer tid og effekt til andre metoder, sier KI-forskeren.

Neste steg er en klinisk studie på mennesker, sier han.

