Klart flertall stemmer ja til ny tariffavtale for SAS-pilotene

Etter at den over to uker lange SAS-streiken ble avsluttet 19. juli, har de ulike pilotforeningene i de tre landene diskutert utfallet i den nye tariffavtalen.

Ved midnatt natt til lørdag utløp fristen for uravstemningen. Det var ventet at resultatene fra de tre landene ville kunne komme på ulike tidspunkt, men lørdag morgen kom nyheten om at avstemningene i alle tre landene endte med flertall for å godta avtalen.

Det endelige resultatet for hele SAS Pilot Group (SPG) vil trolig foreligge på tirsdag, opplyser leder Jan Levi Skogvang i SAS Norge Flygerforening (SNF) i en pressemelding.

– SAS er under konkursbeskyttelse i USA og avtalen må sannsynligvis også godkjennes av den amerikanske domstolen som forvalter kreditorenes verdier, sier Skogvang.

Tariffavtalen har en løpetid på fem år fra 1. oktober i år.

– For oss innebærer vilkårene i denne nye avtalen en endring på over 25 prosent. Herunder lønnsreduksjon, sesongfleksibilitet og opptil 60 timers arbeidsuke, sier Skogvang.

Pilotlederen sier at de til gjengjeld har fått en avtale som gjelder i hele SAS, inkludert nyopprettede selskaper.

– Alle de 560 oppsagte pilotene skal nå få tilbud om å komme tilbake til SAS. Vi er fornøyde med å ha fått til en avtale der den norske arbeidslivsmodellen ikke lenger utfordres av SAS-ledelsen, sier Skogvang.

