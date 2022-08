Blinken på Filippinene: Skal nedskalere spenningen i Taiwanstredet

– Vi står alle ved våre partnere. Etter at Kina gjennomførte rundt ti rakettangrep mot Taiwan for to dager siden, har vi hørt fra allierte og partnere over hele regionen som er dypt bekymret for de destabiliserende og farlige handlingene, sier Blinken.

Han understreker at USA vil forsette å holde dialog med Kina for å unngå misforståelser i arbeidet med å sikre ro i regionen.

Uttalelsene kommer dagen etter at Kina brøt samarbeidet med USA om klima, militære spørsmål og narkotikabekjempelse. Årsaken er at kongresslederen Nancy Pelosi trosset kinesiske advarsler og besøkte Taiwan tidligere denne uka.

Kina har reagert svært sterkt på Pelosis besøk, og også igangsatt sine største militærøvelser noensinne i farvannene utenfor Taiwan. Årsaken til Kinas reaksjoner er at de regner Taiwan som en del av sitt territorium.

Kina har sagt at de vil ta tilbake landet og vil bruke makt om det blir nødvendig.

Blinken er lørdag på offisielt besøk på Filippinene og skal blant annet ha samtaler med president Ferdinand Marcos Jr. og utenriksminister Enrique Manalo.

