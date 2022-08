Alex Jones må betale ytterligere 45 millioner dollar i erstatning

Juryen dømte torsdag Jones til å betale foreldrene til seksåringen 4,1 millioner dollar i oppreisning. Fredag dømte den ham også til å betale 45,1 millioner i såkalt straffeerstatning.

Beløpet er mindre enn de 150 milliarder dollar som Neil Heslin og Scarlett Lewis hadde saksøkt Jones for.

Deres seks år gamle sønn Jesse var blant 20 skolebarn og seks ansatte som ble drept i en skyteepisode på Sandy Hook-skolen i Connecticut i 2012.

Jones hevdet i sin nettavis InfoWars at massakren var en bløff som var iscenesatt av skuespillere for å skape blest om den lette tilgangen på våpen i USA.

I retten har foreldrene fortalt hvordan de i årevis er blitt trakassert og truet av fanatiske tilhengere av Jones og hans konspirasjonsteori, og at de har opplevd både overfall og at det er blitt skutt mot huset og bilen deres.

Jones mener at saken dreier seg om ytringsfrihet, men tidligere denne uka innrømmet han at påstanden han har fremmet i årevis, var falsk, og at det var uansvarlig av ham å påstå at skolemassakren var en bløff.

Advokatene til familien ba juryen dømme Jones til en så stor erstatning at de ville ruinere InfoWars, som sprer en lang rekke konspirasjonsteorier til sine tilhengere.

