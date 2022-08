Utenriksministre fra Kina, Russland og USA til stede på Asean-møte

Utenriksministermøtet i den sørøstasiatiske samarbeidsorganisasjonen Asean pågår i Kambodsjas hovedstad Phnom Penh. Dit tok både Kinas Wang Yi, Russlands Sergej Lavrov og USAs Antony Blinken turen. Ingen av landene er med i Asean, men alle har sterke interesser i regionen.

Blinken har ikke hatt direkte kontakt med verken Wang eller Lavrov under møtet, men den amerikanske utenriksministeren har benyttet anledningen til å fordømme Kinas militærøvelser rundt Taiwan. Øvelsene ble startet i etterkant av at den amerikanske toppolitikeren Nancy Pelosi besøkte Taiwan. Kina regner Taiwan som en del av sitt territorium.

Wang og Lavrov skryter av forholdet

Imens har Wang og Lavrov benyttet anledningen til å skryte av det gode forholdet mellom Kina og Russland. Lavrov kaller deres strategiske partnerskap en «bærebjelke i arbeidet for å styrke internasjonal lov.»

Wang valgte på sin side å avlyse et møte med den japanske utenriksministeren torsdag, som følge av at Japan støttet opp om en G7-uttalelse om de kinesiske militærøvelsene. Da Japans utenriksminister Hayashi Yoshimasa skulle tale under møtet, valgte både Wang og Lavrov å forlate rommet, ifølge anonyme kilder.

Felles uttalelse om Myanmar

Møtet har resultert i en felles uttalelse med krass kritikk av Myanmars militærdiktatur for manglende etterlevelse av planer for å stanse den utstrakte volden i landet. Tusenvis er drept av militærjuntaen og i voldelige trefninger i Myanmar siden den demokratisk valgte regjeringen ble kastet i et kupp i februar 2021.

I forrige uke gjennomførte landet sine første offisielle, rettslig godkjente henrettelser på mange tiår, noe som førte til sterke reaksjoner. Uttalelsen fra utenriksministermøtet i Kambodsja er likevel et kompromiss, og flere av deltakerne ønsket seg sterkere kritikk.

