Russland og Ukraina anklager hverandre for angrep mot atomkraftverk

– Væpnede ukrainske enheter gjennomførte tre artilleriangrep mot atomkraftverket i Zaporizjzja og byen Enerhodar, heter det i en uttalelse fra forsvarsdepartementet i Moskva.

– Vi oppfordrer internasjonale organisasjoner til å fordømme Zelenskyj-regimets kriminelle handlinger. Dette er atomterrorisme, heter det videre.

Tidligere fredag anklaget ukrainske myndigheter russiske styrker for å ha gjennomført angrep nær det ukrainske atomkraftverket, som har vært okkupert av russiske styrker siden mars.

Fare for lekkasje og brann

– Det ble registrert tre angrep ved kraftverket, nær den ene bygningen der reaktoren er, het det i en uttalelse fra Energoatom, det statlige ukrainske selskapet som har ansvaret for driften av kraftverket.

– Det er fare for hydrogenlekkasje og radioaktive utslipp. Faren for brann er stor, het det videre.

Nekter IAEA adgang

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har i flere uker ønsket å sende inspektører til atomkraftverket i Zaporizjzja, som er Europas største. Ukraina har nektet inspektørene adgang og hevder at et besøk vil bidra til å legitimere Russlands okkupasjon av kraftverket.

IAEA uttrykte onsdag sterk bekymring rundt situasjonen ved kraftverket og omtalte den som ustabil og utrygg.

– Hvert prinsipp for atomsikkerhet har blitt brutt. Det som står på spill her, er ekstremt alvorlig, graverende og farlig, sa IAEA-sjef Rafael Grossi.

– Situasjonen er ustabil. Vi kan ikke tillate at det fortsetter, la han til.

Anklager fra USA

USAs utenriksminister Antony Blinken anklaget tidligere i uka Russland for å bruke området rundt kraftverket som «militærbase for angrep mot ukrainere, vel vitende om at de ikke kan og vil skyte tilbake fordi de ved en feil kan komme til å treffe en atomreaktor eller lagre av radioaktivt avfall».

Ifølge Grossi har leveransene av utstyr og reservedeler til Zaporizjzja blitt stoppet, og IAEA er ikke sikre på at kraftverket får alt det trenger.

– Legger du alt dette sammen, har du en katalog med ting som ikke burde skje ved et atomkraftverk, sier Grossi.

