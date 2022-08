Den israelske hæren opplyser at fredagens luftangrep var rettet mot militante grupper i den palestinske enklaven.

Islamsk hellig krig (Jihad) bekrefter at av lederne i deres militante fløy ble drept.

– Islamsk hellig krig-bevegelsen i Palestina og dens militante fløy Al-Quds-brigaden sørger over den store jihadistkommandanten Tayseer al-Jabari Abu Mahmud, som ble drept i et sionistisk attentat i Gaza by, heter det i en uttalelse.