Gandhi blant opposisjonelle pågrepet i India: – Vitne til demokratiets død

Politikerne ble pågrepet fredag da de forsøkte å marsjere til presidentpalasset og statsministerens residens i New Delhi. De demonstrerte mot økende priser på mat og drivstoff, samt økningen i merverdiavgiften.

Politiet pågrep også flere hundre av partiets tilhengere inne i dets hovedkvarter i New Delhi og andre steder i India. Formålet med pågripelsene var å forhindre at de sluttet seg til de folkevalgtes protestmarsj.

– Det vi er vitne til, er demokratiets død i India, sa Rahul Gandhi til pressen før pågripelsen.

Sperringer

Politiet satte alt onsdag opp sperringer rundt partikontorene og boligene til partileder Sonia Gandhi og sønnen Rahul Gandhi, som er parlamentsmedlem. På forhånd hadde partiet kunngjort planer om å organisere landsomfattende demonstrasjoner mot statsminister Narendra Modis regjering.

– Enhver som er imot denne begynnelsen på et diktatur, blir angrepet på ondskapsfullt vis, satt i fengsel, arrestert og banket opp, hevder Rahul Gandhi.

– Forestillingen er at folks problemer – enten det er prisøkninger, arbeidsledighet eller vold i samfunnet – ikke skal tas opp. Det er regjeringens eneste agenda, hevder parlamentarikeren.

Blir trolig løslatt

Utenfor Kongresspartiets hovedkvarter hadde flere kvinner samlet seg for å lage mat på bål. De viste til at gassprisene har blitt så høye at fattige og middelklassefamilier ikke har råd.

Politiet har foreløpig ikke kommentert demonstrasjonene fredag. De folkevalgte og deres tilhengere var ventet å bli løslatt raskt – noe som er vanlig praksis når politiet griper inn mot demonstranter.

– Dette er den verste form for vendettapolitikk. Vi vil ikke underkaste oss! Vi vil ikke la oss kneble! Vi vil fortsette å heve stemmen mot urettferdigheten og fiaskoen til Modis regjering, sier Kongresspartiet i en Twitter-melding.

Forsvarer regjeringens politikk

Politiet stanset også opposisjonspartiets forsøk på å holde lignende protestmarsjer i finanshovedstaden Mumbai, Guwahati og enkelte andre byer. Også her ble partimedlemmer innbrakt og kjørt bort i busser og andre kjøretøy.

Finansminister Nirmala Sitharaman forsvarte i parlamentet tidligere i uka regjeringens økonomiske politikk. Det er null sannsynlighet for at India havner i en resesjon, ifølge ministeren.

Regjeringen besluttet i juli å innføre avgifter på flere melkeprodukter, ris, mel og hvete. Fra før har regjeringen hevet prisene på drivstoff.