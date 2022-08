Ulykken skjedde i 18.30-tida torsdag og arbeidet med å frigjøre passasjerer pågikk fortsatt i 20-tida.

– Seks ambulanser er fortsatt på stedet, og tre ambulanser har kjørt bort skadde, sier Linda Bergquist i SOS Alarm.

Det skal ha vært over ti personer i bussen som kolliderte, mens føreren i personbilen var alene. Redningstjenesten anslo i 20-tiden at arbeidet med å frigjøre skadde ville ta ytterligere to timer.