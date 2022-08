Pelosi på Taiwan: USA vil fastholde sine forpliktelser

Saken er oppdatert

– I dag står verden over et valg mellom demokrati og autokrati. USAs besluttsomhet om å bevare demokratiet, her i Taiwan og rundt om i verden, er fortsatt hogd i stein, sa Pelosi i en kort tale under et møte med Taiwans president Tsai Ing-wen.

– Vår delegasjon har kommet til Taiwan for å gjøre det utvetydig klart at vi ikke vil snu ryggen til våre forpliktelser til Taiwan, fortsatte Pelosi.

Kina, som anser Taiwan som sitt territorium, har reagert sterkt på besøket og har etter at Pelosis delegasjon landet i Taipei har iverksatt flere militærøvelser rundt øya.

Reaksjoner

Under møtet takket president Tsai for Pelosis engasjement og overrakte henne en hedersmedalje.

– Taiwan vil ikke trekke seg unna i møte med økte militære trusler. Vi vil opprettholde vår nasjons suverenitet og fortsette å holde forsvarslinjen for demokrati, sa Tsai.

Presidenten anser Taiwan som en selvstendig stat, noe som har fått Kina til å øke presset mot øya siden hun kom til makten i 2016.

Onsdag innførte Kina også nye restriksjoner på importen av sitrusfrukt og fisk fra Taiwan, i tillegg til å ha stoppet forsendelsene av sand til øya.

Kina begrunner restriksjonene i blant annet påståtte funn av for mye sprøytemiddelrester.

Militærøvelser

Tsai kaller militærøvelsene til Kina i kjølvannet av Pelosis besøk for en unødvendig reaksjon. Tirsdag kveld skal 21 kinesiske militærfly ha krenket Taiwans luftrom, ifølge forsvarsdepartementet på øya.

18 av flyene skal ha vært jagerfly, to av dem var transportfly mens det siste var et varslings- og kontrollfly.

Forsvarsdepartementet på Taiwan kaller handlingene til Kina for psykologisk krigføring og oppfører taiwanerne til å ikke tro på rykter og melde inn falske nyheter som de hører til myndighetene.

Advarsler

Pelosi landet i Taiwan tirsdag kveld etter gjentatte, sterke advarsler fra Kina. Hun er den mest høytstående valgte amerikanske politikeren som besøker øya på 25 år.

USA anerkjenner ikke Taiwan som en selvstendig stat, og i forkant av besøket til Pelosi har USAs president Joe Biden stått fast ved at det standpunktet ikke har endret seg.

Samtidig er USA imot at Kina skal ta kontrollen på Taiwan med makt.

Japan uroes av Kina – Sør-Korea maner til ro

Den japanske regjeringen uttrykker bekymring over Kinas militærøvelser rundt Taiwan etter Nancy Pelosis besøk. Samtidig oppfordrer Sør-Korea til ro.

Japan har kommunisert direkte med myndighetene i Kina og uttrykt bekymring for militærøvelsene til sjøs, som inkluderer bruk av skarpe våpen i Taiwanstredet.

Områdene som Kina har kunngjort at de vil bruke til militærøvelser, overlapper Japans økonomiske sone, ifølge samordningsminister Hirokazu Matsuno.

Sør-Korea, som er USAs kongressleder Nancy Pelosis neste stopp på Asia-rundturen, etterlyser konfliktløsning gjennom dialog.

– Vår regjering vil fortsette å ha en tett dialog med relevante parter med forutsetningen om at fred og stabilitet er av største betydning, sa en talsperson for den sørkoreanske regjeringen på en pressekonferanse i Seoul onsdag.

I Nord-Korea er det en annen tone – der uttrykker regjeringen sin fulle støtte til Kina og kaller Pelosis Taiwan-besøk for et «frekt inngrep» i Kinas anliggender.

Fakta om Taiwan og Kina

* Kina og Taiwan har vært atskilt siden 1949 da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen og overtok makten på fastlandet. De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øya Taiwan.

* I praksis har Taiwan fullt selvstyre. Men Kina insisterer fortsatt på at Taiwan skal underlegges Beijing og har truet med å invadere øya hvis Taiwan formelt erklærer selvstendighet.

* Det spente forholdet mellom Kina og Taiwan bedret seg på 2000-tallet. Taiwan har enorme investeringer i Kina, og Kina er Taiwans største handelspartner. I 2015 møttes presidentene for de to landene for første gang siden 1949.

* Da Taiwans nye president Tsai Ing-wen i 2016 nektet å akseptere Kinas doktrine om at Taiwan er en del av «ett Kina», brøt Beijing all formell kontakt.

* USA regnes som en uformell alliert av Taiwan, som har innført en demokratisk styreform med valg og flerpartisystem.

* I 1979 anerkjente USA at Taiwan er en del av «ett Kina», og at regjeringen i Beijing representerer hele Kina. Det samme gjør Norge og det store flertallet av verdens land.

* President Joe Biden gjentok i vår at USA vil forsvare Taiwan militært hvis øya invaderes.

* Taiwan har en befolkning på rundt 23,5 millioner mennesker, mens Kina har omkring 1,4 milliarder innbyggere.

(NTB)