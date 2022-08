Mener Kinas straff allerede er i gang: – Vil presse Taiwan i kne

Trusler om «straff» og sabelrasling fra Kina til tross, reaksjonene og spenningen etter Nancy Pelosis Taiwan-besøk kommer til å ebbe ut, tror professor Øystein Tunsjø ved Institutt for forsvarsstudier.

– Jeg tror mediene, både i Norge og internasjonalt, kommer til å dytte det bort fra agendaen. Men det virkelig interessante er hva som skjer nå når Pelosi reiser. Pelosi var noen timer på Taiwan, den kinesiske marinen kommer til å omringe Taiwan i all framtid. Vi lager mye styr av dette besøket hennes, men det som faktisk betyr noe er at Kina bygger verdens største marine. Den vil omringe Taiwan og presse Taiwan i kne i årene som kommer, sier Tunsjø til Dagsavisen.

– Ja, det er et symbolsk viktig besøk, men alle på Taiwan vet at hun kommer, vinker, snakker og reiser. Så sitter de igjen med folkets frigjøringshær, som vil være der i alle år framover.

Folkets frigjøringshær er Kinas væpnede styrker.

Besøket kommer i lys av at Kina har blitt mye mektigere og har opptrådt mer selvhevdende og aggressivt, forklarer Tunsjø.

– Det er et Kina med mer og mer militære ressurser, krigsskip, militærfly og missiler. De er i stand til å utfordre USA på en helt annen måte enn tidligere. Selv om USA sier at besøket ikke signaliserer noe nytt, blir det noe nytt fordi Kina nå er i stand til å protestere og vise misnøye med dette på en helt annen måte enn tidligere.

Kina lover «straff»

Den amerikanske kongresslederen Nancy Pelosi landet tirsdag denne uka på Taiwan. Onsdag reiste hun videre etter å ha møtt blant andre øyas president Tsai Ing-wen og kommet med løfter om at «USAs vilje til å bevare demokrati her på Taiwan og rundt i verden» står fast.

Lederen i Representantenes hus i USA, Nancy Pelosi, forlot onsdag Taiwan etter et omstridt besøk på øya. (Taiwan Ministry of Foreign Affairs/AP)

Besøket har fått enorm oppmerksomhet og ble møtt med trusler fra Kina, også før Pelosi ankom øya. Kina varslet at «de ikke vil sitte stille» hvis hun besøkte Taiwan, som de oppfatter som en del av sitt territorium. Like før flyet til Pelosi landet seint tirsdag kveld, fløy kinesiske kampfly gjennom Taiwanstredet.

Både Det hvite hus og Pentagon prøvde på forhånd å overtale Pelosi til å ikke reise. USA anerkjenner ikke Taiwan som en selvstendig stat, og har understreket at besøket ikke innebærer en kursendring i politikken overfor Taiwan og Kina (se faktaboks for mer).

Også onsdag gikk Kina ut mot Pelosis besøk.

– Dette er en komplett farse. USA krenker Kinas suverenitet under dekke av såkalt «demokrati». De som fornærmer Kina, vil bli straffet, sa utenriksminister Wang Yi da han deltok på et møte i den asiatiske samarbeidsorganisasjonen Asean, ifølge NTB.

Kinas utenriksminister Wang Yi gikk ut mot Pelosis Taiwan-besøk onsdag. (MOHD RASFAN/AFP)

Kina har egentlig allerede begynt å straffe Taiwan, sier Tunsjø.

– De har gjort som jeg hadde ventet. De har signalisert økonomiske sanksjoner rettet mot Taiwan, de har startet en stor militærøvelse, som heller ikke var uventet. Det som kanskje er litt uventet, er at denne øvelsen vil foregå rundt hele Taiwan. Det betyr de facto at Taiwan blokkeres de neste dagene.

En konsekvens er at det blir vanskeligere for kommersiell skipstrafikk inn til øya. Det er heller ikke noe Kina trenger å slutte med selv etter endt militærøvelse, sier Kina-eksperten. I tillegg til blant annet blokade og økonomiske sanksjoner, er det en diplomatisk front. Russland har gått tydelig ut med støtte til Kina. Kreml-talsmann Dimitrij Peskov omtalte på forhånd det mulige besøket og alt ved Pelosis reise som «provoserende».

---

Fakta om Taiwan og Kina

Kina og Taiwan har vært atskilt siden 1949 da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen og overtok makten på fastlandet. De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øya Taiwan.

I praksis har Taiwan fullt selvstyre. Men Kina insisterer fortsatt på at Taiwan skal underlegges Beijing og har truet med å invadere øya hvis Taiwan formelt erklærer selvstendighet.

Det spente forholdet mellom Kina og Taiwan bedret seg på 2000-tallet. Taiwan har enorme investeringer i Kina, og Kina er Taiwans største handelspartner. I 2015 møttes presidentene for de to landene for første gang siden 1949.

Da Taiwans nye president Tsai Ing-wen i 2016 nektet å akseptere Kinas doktrine om at Taiwan er en del av «ett Kina», brøt Beijing all formell kontakt.

USA regnes som en uformell alliert av Taiwan, som har innført en demokratisk styreform med valg og flerpartisystem.

I 1979 anerkjente USA at Taiwan er en del av «ett Kina», og at regjeringen i Beijing representerer hele Kina. Det samme gjør Norge og det store flertallet av verdens land.

President Joe Biden gjentok i vår at USA vil forsvare Taiwan militært hvis øya invaderes.

(Kilde: NTB)

---

Fare for krig?

Et stort spørsmål er om besøket vil utløse en større militær konflikt.

Talsmannen for USAs nasjonale sikkerhetsråd, John Kirby, sier onsdag at USA ikke vil la seg skremme av kinesiske trusler eller retorikk, og at han mener det er ingen grunn til at Pelosis besøk skal forårsake en konflikt mellom de to landene.

Forsker Hans Jørgen Gåsemyr ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) beskriver overfor NTB forholdet mellom USA og Kina som en stillingskonflikt.

– Jeg er veldig sikker på at et slikt besøk i seg selv ikke utløser noen reell fare for krig. Men vi kan se at Kina reagerer sterkere på måter de aldri før har gjort. Det kan øke faren for at det oppstår hendelser som noen kan oppfatte som så truende eller provoserende at de kan begynne å tenke på tendenser til krig, sier Gåsemyr.

Taiwan er en brikke i den stadig økende rivaliseringen mellom Kina og USA, sier Nupi-forskeren.

Mulige provokasjoner

Øystein Tunsjø tror heller ikke at vi er kommet så langt at det ender med en krig nå.

Meningsmålinger viser at det er flertall blant taiwanere om å opprettholde dagens status – altså at de ikke erklærer uavhengighet eller jobber for å forenes med Kina. Det støttes av president Tsai Ing-wen, ifølge The Guardian.

Ingen på Taiwan ønsker selvstendighet hvis konsekvensen for det blir en krig med Kina, sier Tunsjø. Mange mener nok at det beste bare er å sitte stille i båten og ivareta dagens situasjon, tror han.

– Men hvor lenge kan de klare det?

– Til Kina blir så mektig at de tror at de vinner en krig og klarer å holde amerikanerne unna. Det kommer til å ta litt tid, kanskje 10–20 år, svarer Tunsjø.

Det kan likevel skje noe før den tid; en eller annen form for provokasjon som Kina føler at de må svare på, advarer han.

– Det kan være at en amerikansk president besøker Taiwan eller at man får en amerikansk militær base på Taiwan. Det kan medføre at kineserne føler at det har gått for langt og at de bare må gå til krig, selv om de ikke er helt klare til det eller overbevist om at de vil klare å vinne. De vil helst vente til de er overbevist om det.

– Fjær i hatten

Amerikanske kommentatorer på tvers av det politiske spekteret gikk ut mot Pelosi før besøket. Blant dem var både Fox News’ Tucker Carlson, grasrotorganisasjonen CodePink og The New York Times-kommentator Thomas Friedman.

– Jeg har stor respekt for speaker Nancy Pelosi. Men hvis hun holder fram med et besøk til Taiwan denne uka, mot president Bidens ønsker, gjør hun noe som er fullstendig hensynsløst, farlig og uansvarlig, skrev Friedman, som omtalte det som et reint symbolsk besøk og mente at «ikke noe bra kan komme ut av det».

Nancy Pelosi kom med løfter da hun besøkte Taiwan denne uka. Her sammen med Taiwans president Tsai Ing-wen. (Taiwan Presidential Office/AP)

Øystein Tunsjø mener at Pelosi spilte kortene sine utrolig godt og klarte å få den oppmerksomheten hun ønsket. For Pelosi, som i flere tiår har jobbet for demokrati og menneskerettigheter i Kina, ble dette prikken over i-en i karrieren, mener han.

– Det er en enorm fjær i hatten for henne og hennes agenda å skape denne oppmerksomheten. Jeg tror hennes ettermæle er betydelig styrket som følge av å ha fått til det her. Den personlige agendaen hennes burde kanskje løftes enda mer fram.

Selv om administrasjonen til Biden forsøkte å overtale henne om å ikke dra til Taiwan, mener Tunsjø at USA kan vise til flere resultater etter besøket.

– For det første har de vist at de står ved en partner og alliert. Hadde USA og Pelosi trukket seg, og Biden-administrasjonen sittet igjen med at de ikke ville at hun skulle reise fordi det ville provosert Kina, hadde de latt Kina diktere amerikansk Taiwan-politikk og politikk overfor regionen. Det ville undergravd USAs legitimitet, troverdighet og allianser.

USA fikk også vist at de står bak prinsippet om å støtte demokrati og menneskerettigheter, og at de er en troverdig alliert, sier Tunsjø.

