Nå kan du bli eieren av Elvis’ legendariske gitar. Hvis du har råd, da

Ringer, klokker og mansjettknapper som Elvis ga til sin manager Tom Parker er blant noe av det som skal auksjoneres bort, skriver medier som NBC og Fox News, samt nyhetsbyrået Reuters.

I tillegg kan Elvis-fansen sikre seg den røde gitaren han spilte på under sitt legendariske comebackshow i 1968. Forrige gang den ble auksjonert vekk, gikk den for godt over seks millioner kroner, ifølge nettstedet Musicradar.

Elvis Presley i strålende svart/hvitt fra sitt såkalte comeback i 1968. FOTO: RCA/SONY MUSIC

Datteren Priscilla Presley støtter auksjonen, spesielt siden hun mener det selges svært mange falske Elvis-effekter.

– Det er så mange gjenstander der ute som ikke er ekte. Dét bekymrer meg. Tingene fra denne auksjonen vil bli solgt til folk som bryr seg om dem. De får fram mange minner, sier hun, ifølge Fox News.

Elvis Presley Elvis Presley døde i 1977, 42 år gammel. Foto: AP (NTB kultur)

---

Her er noen fakta om den amerikanske rockekongen og hans karriere:

Elvis var født i 1935 og slo igjennom på 1960-tallet. Karrieren gikk opp og ned, men fram til sin død i 1977 satte han et uutslettelig preg på popmusikken.

Av sangene han spilte inn, gikk 18 helt til topps på Billboard-listen i USA, 40 kom inn blant de ti øverste, og 114 blant de 40 øverste. Til sammen lå Elvis sanger helt øverst i 80 uker.

Han spilte inn 31 Hollywood-filmer. Hans legendariske fjernsynsshow fra 1973, «Aloha from Hawaii», ble sett av mellom en og halvannen milliard mennesker verden over.

Det fins over 600 aktive Elvis-fanklubber i 45 land. Hans hjem Graceland i Memphis i delstaten Tennessee er pilegrimsmål for 600.000 mennesker hvert år.

(Kilde: NTB)

---

