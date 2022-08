USA: Vellykket aksjon mot al-Qaida-topp i Afghanistan

Tjenestemannen sier at antiterroroperasjonen ble gjennomført av CIA i helgen, og at det ikke var noen sivile ofre.

Ifølge nyhetsbyrået AP er det al-Qaida-lederen Ayman al-Zawahri som ble drept i operasjonen.

Taliban bekrefter overfor Reuters at en bolig i Kabul ble utsatt for et droneangrep søndag.

Det hvite hus opplyser at president Joe Biden skal kommentere aksjonen senere mandag. Han skal tale til TV fra balkongen i Det blå rommet siden han fortsatt er i isolasjon på grunn av koronasmitte.

