Storbritannias neste statsminister: Én er favoritt

Denne uka sendes stemmesedlene ut til de rundt 160.000 medlemmene av det konservative partiet i Storbritannia. Denne gruppen har nå makten til å avgjøre hvem som blir Storbritannias neste statsminister etter Boris Johnson, fordi det er de som bestemmer hvem som skal bli den neste lederen av partiet: utenriksminister Liz Truss eller tidligere finansminister Rishi Sunak.

Denne gruppen utgjør kun omtrent 0.3 prosent av velgermassen i Storbritannia. Nøyaktig informasjon om medlemsmassen finnes ikke, men ifølge forskning fra Queen Mary’s og Sussex universiteter er det i denne gruppen i større grad enn i befolkningen som helhet personer som er eldre, hvite, menn, rike, fra sør i landet og brexit-vennlige.

– Eldre, velstående, hvite søringer er litt av en karikatur, men det er ikke så veldig langt fra sannheten, sier professor Tim Bale ved Queen Mary-universitetet til The Financial Times.

Det er flere uker til racet blir avgjort, men akkurat nå peker flere piler for Liz Truss:

Flere sentrale torypolitikere har de siste dagene stilt seg bak hennes kandidatur.

Målinger viser et flertall for Truss blant partimedlemmer.

Den siste av de profilerte torypolitikere som har vært offentlig ute med å kunngjøre sin støtte til en av kandidatene er finansminister Nadhim Zahawi, som mandag sa at han støtter Liz Truss, og like før det fikk Truss også støtte fra Tom Tugendhat, en av dem som også stilte til valg i starten. Før det fikk Truss støtte fra forsvarsminister Ben Wallace. Også den profilerte torypolitikeren og ministeren Jacob Rees-Mogg, og kulturminister Nadine Dorries, støtter Truss.

Britain Politics Denne uka begynner stemmegivningen i racet mellom Liz Truss og Rishi Sunak. Her fra en debatt mellom de to. (Dominic Lipinski/AP)

Sunak har på sin side fått støtte fra blant andre Damian Green, som leder den konservative gruppen One Nation. Også den profilerte politikeren Dominic Raab støtter Sunak.

Kunngjøringene kommer idet poststemmene nå sendes ut til medlemmene og de to kandidatene nå reiser ut i landet for å overbevise partifellene. Stemmeperioden avsluttes først 2. september, så det er en langvarig valgkamp, der vinneren først blir kunngjort 5. september. Liz Truss og Rishi Sunak står igjen etter en elimineringsprosess der de øvrige kandidatene ble stemt ut av partiets parlamentsmedlemmer. De som nå kan stemme er partimedlemmer som har vært medlem i minst tre måneder når stemmeperioden er over. Det kan stemmes per post eller på internett.

Akkurat nå er det Rishi Sunak som har den største jobben foran seg. Dette til tross for at han var den mest populære blant parlamentsmedlemmene i partiet: I siste stemmerunde der fikk Sunak 137 stemmer i partigruppen, mens Truss fikk 113 stemmer. Tredjeplassen gikk til Penny Mordaunt, som da røk ut.

Årsaken til favorittstempelet for Truss nå er at hun ser ut til å stå sterkere på grasrota i partiet. En YouGov-måling viste at blant de spurte medlemmene sa 49 prosent at de støttet Truss, mens 31 prosent støttet Sunak. 15 prosent visste ikke, og 6 prosent har ikke tenkt å stemme. Også tidligere YouGov-målinger, som ble foretatt før det bare var de to igjen, viste at Truss ville vunnet over Sunak.

En måling for den konservative nettsiden ConservativeHome som ble foretatt mens det ennå var flere med i racet, antydet at Truss ville slått Sunak i en konkurranse mellom de to.

Noen av Sunaks støttespillere frykter at han ikke vil få nok tid til å komme på banen, skriver The Guardian. Selv om stemmeperioden varer i over en måned, er det mange som vil stemme allerede nå.

Men ingenting tas for gitt; parlamentsmedlemmer som har vært ute i valgkretsene og snakket med medlemmer sier at de tror løpet er mye jevnere enn målingene tilsier.

Hvem er de?

Så hvem er de to kandidatene, og hva står de for? Felles for begge er at økonomi er den viktigste saken nå som det er rekordhøy prisstigning og dermed høye levekostnader. De har også begge bakgrunn fra regjeringen til Boris Johnson, og begge er utdannet ved Oxford-universitetet.

Liz Truss (47):

Conservative Party leadership campaign event at Biggin Hill Airport Liz Truss, utenriksminister og kandidat til lederjobben i Det konservative partiet. (HENRY NICHOLLS/Reuters)

Truss har vært utenriksminister siden 2021, og var handelsminister i to år før det. Hun ble valgt til parlamentet første gang i 2010. Hun sitter fremdeles i regjering under Boris Johnson, og var ikke blant ministrene som trakk seg i protest like før han ble tvunget til å trekke seg. Hun regnes derfor som lojal til Boris Johnson, noe flere av politikerne som støtter henne har understreket som viktig. Truss regnes som kandidaten som i størst grad vil være en videreføring av Boris Johnson.

Hun har lovet å kutte skatter fra dag én dersom hun blir valgt, men blir kritisert for ikke å være klar nok på hvor pengene skal tas fra. Hennes team sier hun er påvirket av blant andre tidligere statsminister Margaret Thatcher og Ronald Reagan, tidligere president i USA. Hun har lagt ut bilder av seg selv som har fått mange til å peke på at hun er inspirert av Thatcher. Om hun blir valgt, blir hun kvinne nummer tre til å være statsminister i Storbritannia, etter Thatcher og Theresa May.

– Jeg er kandidaten som har en klar visjon basert våre konservative prinsipper om lav skatt, frihet og grundig økonomisk styring, skriver Truss om seg selv til medlemmene.

Men under studiene var Truss faktisk aktiv for partiet Liberaldemokratene, som ligger i sentrum av britisk politikk. Hun er utdannet innen politikk, økonomi og filosofi ved Oxford-universitetet.

Truss drev kampanje på pro-EU-siden («remain»-siden) i 2016, men endret mening i 2017 og har siden støttet brexit. Hun har sagt at hun tok feil om brexit, og at de økonomiske problemene hun trodde ville komme, ikke har kommet. Truss har i YouGov-målingen en ledelse over Sunak blant medlemmer som støtter brexit, selv om hun altså var på pro-EU-siden i 2016.

Truss er gift og har to barn.

Rishi Sunak (42):

Rishi Sunak campaigns in Hampshire & West Sussex Rishi Sunak, tidligere finansminister og kandidat til lederjobben i Det konservative partiet. (POOL/Reuters)

Sunak var finansminister fra 2020 til 2022, og ble folkevalgt til parlamentet første gang i 2015. Han har siden hatt en rask politisk karriere, og ble løftet fram av Boris Johnson, som han støttet i forrige lederkamp. Sunak holdt seg lenge svært lojal til Johnson, men det begynte å rakne rundt Johnson da Sunak som en av to sentrale statsråder trakk seg 5. juli. To dager senere måtte Johnson gå av.

Sunak er født i Southampton i England. Foreldrene kom til Storbritannia på 1960-tallet, men ble født i Øst-Afrika. Besteforeldrene var født i Punjab-provinsen i India.

I likhet med Truss studerte Sunak politikk, filosofi og økonomi ved Universitetet i Oxford. Han har jobbet i investeringsbanken Goldman Sachs.

Sunak er gift og har to barn. Han møtte kona Akshata Murty under et studieopphold i Stanford-universitetet i USA. Murty er datter av en indisk milliardær og er en av de rikeste kvinnene i Storbritannia. Sunak regnes som en av de rikeste politikerne i landet.

Rishi Sunak støttet brexit i 2016. Hans støttespillere roser måten han håndterte den økonomiske krisen under pandemien. I likhet med Truss vil Sunak kutte skattene, men ikke så raskt som Truss. Han første prioritet er å prøve å dempe prisstigningen.

– Jeg kan vise til skikkelig lederskap i tøffe situasjoner, sier Sunak om seg selv til partimedlemmene, og viser blant annet til at han har reddet millioner av jobber under pandemien og har økt forsvarsbudsjettet betraktelig.

