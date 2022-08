Stoltenberg takker Tyrkia for rollen i korn-konflikten

– Jeg ønsker den første forsendelsen av ukrainsk korn fra Odesa velkommen. Jeg takker vår alliert Tyrkia for deres sentrale rolle, skriver Stoltenberg på Twitter.

Det var første gang siden krigen startet i februar at et skip lastet med korn har kunnet seile ut fra Ukraina.

Korneksporten kommer i gang etter at Russland og Ukraina 22. juli inngikk separate, men likelydende avtaler med Tyrkia og FN om utskiping av korn fra Odesa. Begge landene var nøkkelleverandører for matvarer over hele verden.

– NATO-allierte støtter sterkt full implementering av avtalen for å lette den globale matkrisen forårsaket av Russlands krig i Ukraina, legger Stoltenberg til.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen