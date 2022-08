Sri Lanka trygler om hjelp til sultende barn

Landet er i dyp økonomisk krise. Det har ført til at ni av ti innbyggere er avhengig av krisehjelp fra staten. Mandag kom landet med en innstendig forespørsel om donasjoner fra private for å kunne gi mat til flere hundre tusen barn.

Fredag kunngjorde Verdensbanken at de ikke vil gi Sri Lanka nye lån og påpekte at landet allerede har 1,5 milliarder kroner i eksisterende lån for å finansiere akutte behov for medisiner, gass til matlaging og skolemat.

I april hadde landet en gjeld på rundt 500 milliarder kroner. Sri Lanka er foreløpig i samtaler med Pengefondet om lån, men den prosessen kan ta flere måneder.

