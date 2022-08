Singapore maner til ro mellom USA og Kina

Mandag kom Kina med nye ny advarsler til USA om Pelosis mulige Taiwan-besøk.

Pelosi, som en mektig kongresspolitiker i USA, er for tiden på en rundreise i Asia. Flere medier har meldt at hun planlegger å besøke Taiwan, noe Kina i flere omganger har advart kraftig om. USA har ikke sagt noe om at hun vil reise til Taiwan.

På Pelosis første stopp i Singapore mandag manet statsminister Lee Hsien Loong til stabilitet mellom USA og Kina for å sikre «fred og sikkerhet» i Asia.

Det kinesiske utenriksdepartementet sier mandag at militæret «ikke vil sitte stille» dersom Pelosi besøker Taiwan, ifølge Reuters.

Hvis Pelosi velger å besøke Taiwan, vil hun være den mest høytstående amerikanske politikeren som besøker øya siden 1997. Som demokrat og speaker i Representantenes hus anses hun av Kina som en stedfortreder for Biden.

