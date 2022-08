– Ingen planer om å melde Filippinene inn i ICC igjen

ICC ønsker å gjenoppta etterforskningen av landets tidligere president Rodrigo Dutertes blodige kamp mot narkotikakriminalitet.

Men president Marcos, som tidligere har antydet at han ville samarbeide med ICC om etterforskningen, sa mandag at det likevel ikke er aktuelt.

Duterte trakk Filippinene ut av ICC i 2019 etter at domstolen startet etterforskning av hans knallharde krig mot narkotikakriminalitet, en kampanje som har krevd tusenvis av liv.

I september i fjor autoriserte dommere i ICC en full etterforskning av Dutertes narko-kampanje og begrunnet det med at den lignet ulovlige og systematiske angrep på sivile. Etterforskningen stanset imidlertid to måneder senere etter at filippinske myndigheter sa de etterforsket saken selv.

