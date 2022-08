Første skip med ukrainsk korn har seilt ut fra Odesa

Lasteskipet Razoni, som seiler under sierraleonsk flagg og er lastet med mais, forlot havnen i Odesa klokka 8.15 norsk tid mandag morgen.

– I dag har Ukraina og dets partnere tatt en nytt steg i å forhindre hungersnød i verden, sier den ukrainske infrastrukturministeren, Oleksandr Kubrakov.

Skiper er lastet med 26.000 tonn med korn og hadde i 9.30-tiden kommet et godt stykke ut fra havneområdet, ifølge nettstedet Marinetraffic.

Korneksporten fra Ukraina over Svartehavet har dermed startet opp igjen. Seilasen var på forhånd varslet av tyrkiske myndigheter.

Skiper er ventet å ankomme Istanbul tirsdag, hvor lasten vil bli sjekket før skipet fortsetter til Libanon.

Har blokkert farvannet

Korneksporten kommer i gang etter at Russland og Ukraina 22. juli inngikk separate, men likelydende avtaler med Tyrkia og FN om utskiping av korn fra Odesa.

I avtalen er det slått fast at lasteskip med korn skal få sikker passasje gjennom Svartehavet. Det skal overvåkes og koordineres av en gruppe med base i Istanbul, som har representanter fra både Ukraina, Russland, Tyrkia og FN.

Russland har blokkert farvannet utenfor Ukraina siden krigen startet i februar. Farvannet regnes som svært farlig. Russiske krigsskip blokkerer også de ukrainske havnene, mens ukrainske styrker har lagt ut miner for å beskytte seg mot russiske landgangsforsøk.

Kan avverge sultkatastrofe

Etter at Russland gikk til angrep på Ukraina, har mange fryktet en global matkrise. Ukraina er en av verdens største produsenter av korn. At Russland har forhindret eksporten, har ført til stor frykt for matkrise.

FNs generalsekretær António Guterres sier i en uttalelse mandag at korneksporten vil bringe med seg etterlengtet stabilitet i verdens matmarked.

Prisene på kort har økt betraktelig etter krigens utbrudd.

Det er ventet at flere skip vil frakte ukrainsk korn over Svartehavet i tiden framover. Blant annet vil FN-organisasjonen Verdens matvareprogram (WFP) få eksportert 30.000 tonn korn fra landet.

– Bruker mat som våpen

Dagen etter at kornavtalen ble inngått 22. juli, angrep Russland den viktige havnen for korneksport i Odesa. Dette har sådd tvil om Russlands pålitelighet i deres påståtte ønsker om å bidra til å forhindre matkrise. Angrepet ble fordømt verden over.

Den amerikanske ambassadøren til Ukraina, Bridget Brink, sa etter angrepet at Russland fortsetter å bruke mat som våpen i krigen.

