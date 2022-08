Begge sider erklærer valgseier i Senegal

– Vi har vunnet 30 av 46 departement. Dette gir oss unektelig majoriteten i nasjonalforsamlingen, sa en talsperson for Salls regjerende koalisjon mandag ettermiddag.

Samtidig innrømmet Sall at han hadde tapt hovedstaden Dakar. Uttalelsen om valgseier ble ikke lenge etter utfordret av opposisjonen.

– Vi er sjokkert over uttalelsene til president Sall. Nok en gang ser vi at regjeringen forsøker å ta stemmene til senegalesere som nettopp har gitt et komfortabelt flertall til vår koalisjon, sa en talsperson for opposisjonen, som ikke spesifiserte antall seter eller hvor stort flertall det var snakk om.

Frykter tredje periode for Sall

Velgere i Senegal gikk til urnene søndag for å velge ny nasjonalforsamling. Opposisjonen har stor interesse av å redusere regjeringspartiets innflytelse før presidentvalget i 2024, fordi det er frykt for at president Macky Sall vil prøve å stille til en tredje presidentperiode.

I dag har regjeringspartiet til Sall, Benno Bokk Yakaar, 75 prosent av mandatene i nasjonalforsamlingen.

– For regjeringspartiet er det om å gjøre å beholde det absolutte flertallet så de kan styre i fred fram til 2024 og beholde muligheten til å innføre visse lover for å forberede seg på alle eventualiteter når Salls andre periode er over, sa analytikeren Mame Ngor Ngom før valget.

Uroligheter siste året

Rundt 7 millioner mennesker har stemmerett og kan velge de 165 medlemmene av nasjonalforsamlingen.

Selv om Senegal regnes blant de mest stabile landene i Afrika, var det store protester i fjor da Salls viktigste rival, Ousmane Sonko, ble arrestert, anklaget for voldtekt. Sonko, som var nummer tre ved valget i 2019, avviser alle anklager.

I år ble både han og en annen av Salls viktigste motstandere diskvalifisert som kandidater, noe som utløste nye protester i juni, der tre personer ble drept.