Tysk finansminister vil forby å bruke gass til strømproduksjon

Til avisen Bild am Sonntag sier Lindner at han frykter Tyskland vil gå tomme for gass dersom man ikke slutter å bruke den til produksjon av strøm, samtidig som leveransene av gass fra Russland stadig minker.

Finansministeren tilhører høyreliberale Fridemokratene, som sitter i regjeringskoalisjon med De grønne og sosialdemokratene i SPD.

– Vi er nødt til å arbeide for å unngå en strømkrise i tillegg til gasskrisen. Gass bør ikke lenger brukes til produksjon av elektrisitet, slik det blir i dag, sier Lindner.

I stedet tar finansministeren til orde for at Tyskland, «hvis det blir nødvendig» kan bruke «sine sikre og miljøvennlige» atomkraftverk fram til 2024.

Lindner viser til at det er hans kollega i den tyske regjeringen, De grønnes Robert Habeck, som sitter på makten til å forby bruken av gass i strømproduksjonen i landet.

En talsmann for Habeck advarer søndag imidlertid om at et slikt forbud kan føre til strømkrise og strømbrudd.

Ifølge tall fra forskningsinstituttet Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems utgjorde strøm fra naturgass snaut 12 prosent av den totale tyske produksjonen i 2020. Likevel er det den rekordhøye prisen på gass og knappheten i leveransene fra Russland som preger hele den pågående energikrisen i Europa.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

script async defer type="text/javascript" src="//delivery.youplay.se/load.js?id=88027" class="yp" data-config='{"player":"up","part_id":389978,"mute":true,"autoplay":true,"zone_id":2193,"addons":"110"}'>