Skadet kornsilo i Beirut har kollapset

Årsaken til brannen er ikke kjent. Tonnevis med korn er spredt med røyken i det varme været. Landets helse- og miljømyndigheter har sendt ut et varsel til innbyggerne i nærheten om å holde seg innendørs og bruke munnbind.

Da et lager med ammoniumnitrat som var uforsvarlig lagret, eksploderte 4. august for to år siden, absorberte kornsiloen mye av kraften i eksplosjonen og hindret dermed enda større skader på byen.

Til tross for det ble over 190 mennesker drept og 6.000 skadd i eksplosjonen som ødela havneområdet og deler av byen.

