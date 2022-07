Sammenstøt på grensen mellom Afghanistan og Iran

Sammenstøtene brøt ut midt på dagen, og ifølge iranske myndigheter pågikk de fortsatt søndag ettermiddag.

En talsmann for Taliban i den sørlige provinsen Nimruz, Habib Elham, hevder at iranske grensevakter åpnet ild mot en afghansk patrulje i Kang-distriktet. Han sier at en er drept og en annen såret.

Det iranske nyhetsbyrået Irna siterer en embetsmann i grensestyrken som bekrefter kampene, uten å gi nærmere informasjon.

Siden Taliban tok over makten i Afghanistan, har grensevakter fra de to landene støtt sammen flere ganger.

