Guterres: – Opprørt over skyteepisoden i Kongo

Skytingen fant sted ved en grenseovergang til Uganda.

– Soldater fra intervensjonsbrigaden i Monusco-styrken var på vei tilbake fra permisjon da de av ukjent årsak åpnet ild ved grenseovergangen og tvang seg gjennom, heter det i en uttalelse fra FN-kontoret i Kasindi.

– Den alvorlige hendelsen forårsaket tap av liv og alvorlige skader, står det videre.

FNs generalsekretær António Guterres sier i en uttalelse søndag at han ble trist og forferdet da han hørte om hendelsen, og skriver at han er opprørt.

– Generalsekretæren understreker at de skyldige må holdes ansvarlige. Han støtter beslutningen hans spesialutsending til Kongo har tatt om å anholde Monusco-personalet som var involvert, og åpne etterforskning umiddelbart, heter det videre.

Det har den siste tiden vært store demonstrasjoner mot FN-styrken Monusco i Kongo. Mange er sinte fordi de mener styrken ikke har klart å beskytte sivile mot militante som har fått herje i landet i årevis.

Onsdag opplyste landets myndigheter at tolv personer var drept under demonstrasjoner mot FN. FNs talsperson Farhan Haq sa da at meldingene om sivile ofre skulle granskes. Han fortalte også at flere hundre personer hadde gått til angrep på FN-baser i Goma og flere steder i Nord-Kivu øst i Kongo.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen