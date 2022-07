Skip med korn fra Ukraina tatt i arrest i Libanon

Ghassan Oueidat i den libanesiske påtalemyndigheten har beordret en etterforskning av Laodicea, som skipet heter. Det la til kai i Tripoli nord i landet tidligere denne uka.

Påtalemyndigheten har tatt skipet i arrest inntil etterforskningen er avsluttet, opplyser en libanesisk embetsmann.

Den ukrainske ambassaden sier kornet om bord i skipet stammer fra et russiskokkupert område i Ukraina. Myndighetene i Kyiv anklager de russiske styrkene som invaderte landet i februar, for å stjele korn fra ukrainske lagre.

Laodicea er ifølge det libanesiske utenriksdepartementet lastet med bygg og mel. En representant for libanesisk påtalemyndighet sier at eieren av rederiet er en tyrkisk statsborger, og at kornet oppgis å tilhøre en syrisk forretningsmann.

