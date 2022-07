Nye tall viser kraftig inflasjon i USA

Indeksen viser den såkalte kjerneinflasjonen og er som oftest lavere enn konsumprisindeksen, som i juni nådde hele 9,1 prosent i USA.

Prisveksten er uansett den kraftigste på 40 år og innebærer at amerikanerne må slite med stadig høyere priser på det meste de kjøper. Inflasjonen svekker amerikanernes kjøpekraft og tillit til økonomien, og den er en alvorlig trussel for Demokratene foran mellomvalget til høsten.

I forhold til mai steg prisene 1 prosent i juni, betydelig raskere enn økningen på 0,6 prosent fra april til mai og det kraftigste hoppet på en måned siden 2005.

Forbruket er svekket på grunn av inflasjonen, og rapporten fra handelsdepartementet viser en forbruksvekst på bare 0,1 prosent fra mai til juni.

Det er også nettopp forbruk som fyrer opp under inflasjon siden det fortsatt er stor etterspørsel etter varer og tjenester som hotell, flyreiser, restaurantmåltider og nye og brukte biler.

Inflasjonen øker så raskt at lønnsøkningene mange har fått det siste året, ikke klarer å holde tritt med levekostnadene.

Den høye inflasjonen og renteøkningene som iverksettes for å få bukt med inflasjonen, hemmer også økonomien. For andre kvartal på rad er det registrert negativ vekst i USA, noe som øker frykten for resesjon.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen