Hevder å ha funnet den største diamanten på 300 år

En rosa diamant på 170 karat ble nylig funnet i Angola. Den kan være den største edelstenen man har funnet i 300 år, skriver CNN.

«Lulo Rose», som er navnet diamanten har fått, ble funnet i en gruve i Lunda Norte-regionen nord i Angola.

Det er ikke ofte man finner en diamant som denne. Hver 10.000 diamanter som blir funnet er farget, ifølge Stephen Wetherall. Han er administrerende direktør i Lucapa Diamond Company, selskapet som oppdaget diamanten.

– Kun én av hundre diamanter er større enn 10,8 karat, så å finne en rosa diamant på 170 karat er ekstremt sjeldent, sier han til CNN.

Nå blir «Lulo Rose» auksjonert bort av det statlige markedsføringsselskapet Sodiam. Wetherall ville ikke si noe om hvor mye diamanten er verdt fordi den fortsatt er under verdivurdering.

Den angolanske regjeringen sier at funnet er «historisk».

– Den spektakulære rosa diamanten som ble gjenvunnet i Lulo viser at Angola fortsatt er en viktig aktør på verdensscenen for diamantgruvedrift. Det viser potensialet og belønningen for å engasjere seg og investere i den voksende diamantindustrien vår, sier Diamantino Azevedo, minister for mineralressurser, petroleum og gass i Angola.

Diamantgruvene i Angola er blant topp ti diamantprodusenter i verden, ifølge Gemological Institute of America, som forsker på diamantproduksjon.

Store diamanter

Verdens største diamant var Cullinan-diamanten, som ble funnet i januar 1905 i Sør-Afrika. Uslipt veide den 3106 karat, som tilsvarer 621,2 gram. Den ble senere delt opp i flere steiner.

I de siste årene ble det gjort flere funn av store diamanter som skapte overskrifter. En 552 karat stor gul diamant - på størrelse med et kyllingegg - ble funnet i en gruve i Canada i 2018. Den ble da omtalt som Nord-Amerikas største diamant.

I Lesetho fant man for to år siden en diamant på 442 karat, som ble antatt for å være verdt 160 millioner kroner.

