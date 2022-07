Storstilt pakke for USAs dataindustri banket gjennom i Kongressen

I tillegg til å stimulere industrien til å produsere i USA, skal pakken også støtte opp under forskning. Målet er både å skape arbeidsplasser på høyteknologifeltet og å vinne fram i konkurransen med internasjonale rivaler – som Kina.

Tiltakene som er vedtatt skal gjelde i mange år, og verdien av pakken skal totalt være 280 milliarder doller. Vedtaket i Representantenes hus ble gjort med solid margin, 243-187, og loven sendes nå til Joe Biden for signering. Et antall republikanere stemte også for forslaget.

– Dette gir USA evnen til ikke bare å konkurrere med Kina i framtiden, men å lede verden og vinne den økonomiske utviklingen i det 21. århundret, sa Biden i forkant av avstemningen.

Til tross for landets store teknologiindustri, produserer gjerne amerikanske selskaper databrikkene de trenger i asiatiske land. De siste årene er særlig Taiwan og Sør-Korea blitt markedsledende i produksjonen av de mest avanserte brikkene.

Loven omfatter 52 milliarder dollar i tilskudd og andre insentiver for databrikkeindustrien, i tillegg til skattelette for selskaper som satser på å etablere fabrikker i USA.

