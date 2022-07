Saudi-Arabias kronprins på omstridt besøk i Paris

Kronprins Mohammed bin Salman anklages for å ha beordret drapet på Jamal Khashoggi for fire år siden.

– Presidenten vil ta opp menneskerettigheter, slik han alltid gjør med Mohammed bin Salman. Generelt, men han vil også benytte anledningen til å ta opp individuelle saker, sier en talsmann som ønsker å være anonym.

Generalsekretær i Amnesty International, Agnès Callamard, er lite beroliget.

– Jeg føler meg dypt foruroliget av besøket på grunn av hva det betyr for vår verden og hva det betyr for Jamal og mennesker som ham, sier hun til nyhetsbyrået AFP.

Hun beskriver kronprinsen som en mann som ikke tåler meningsmotstand.

To frivillige organisasjoner benytter anledningen til å saksøke bin Salman når han er i Paris. Dawn og Trial International anklager ham for medvirkning til tortur og tvungen forsvinning av Khashoggi.

Bin Salman kommer til Paris etter å ha hatt samtaler med Hellas' statsminister i Aten. Nylig tok han dessuten imot USAs president Joe Biden i Jeddah.

Under besøket i Paris er det nok en gang energi og behovet for økte oljeleveranser som står på dagsordenen.

EU-landene frykter energimangel til vinteren ettersom Russland har redusert gassleveransene til Europa som følge av krigen i Ukraina og de vestlige sanksjonene.

Bin Salman, kjent som MBS, blir framstilt som en reformvennlig og nytenkende leder hjemme i Saudi-Arabia, mens kritikere mener han er en tyrann med blod på hendene.

Den saudiarabiske journalisten Khashoggi ble kvalt og partert av en saudiarabisk dødsskvadron på landets konsulat i Istanbul i oktober 2018. Amerikansk etterretning har konkludert med at bin Salman beordret drapet, mens FN har fastslått at drapet var en «utenomrettslig henrettelse» som Saudi-Arabia har ansvar for.

Bin Salman har avvist at han var involvert i drapet.

