Polen misfornøyd med den tyske støtten til Ukraina

Merz er leder for konservative CDU, en jobb han tok over etter at Armin Laschet ikke klarte å føre partiet til valgseier i fjor. Han besøkte Warszawa torsdag, der han også møtte Donald Tusk fra det polske opposisjonspartiet Borgerplattformen.

De tyske leveransene av våpen og utstyr til Ukraina har tatt seg opp de siste ukene, men inntrykket av at Berlin nøler med å hjelpe landet i kampen mot den russiske invasjonshæren synes å ha festet seg. Statsminister Mateusz Morawiecki er blant dem som ikke er fornøyd.

Morawiecki fortalte Merz at han mener de økonomiske forbindelsene mellom landene er gode, men at de tyske våpenleveransene ikke er tilfredsstillende, sier statsministerens talsperson Piotr Müller.

Merz innrømmet at noe av kritikken var berettiget, og viste til den langsomme framdriften i et program der Tyskland skal gi stridsvogner til Polen som erstatning for våpen Polen sender til Ukraina fra egne lagre.

Forholdet mellom landene har den siste tiden blitt mer anspent, i kontrast til det vennlige forholdet da Tusk og Angela Merkel var statsministre.

