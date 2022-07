Botswana når FN-mål i kampen mot hiv

FN-målene går ut på at 95 prosent av hivpositive personer skal kjenne til diagnosen sin, at 95 prosent får tilbud om medisiner og at 95 prosent responderer godt på behandling. Den nye studien viser at Botswanas tall nå er 95-98-98.

– Botswana er godt posisjonert til å avslutte hivepidemien i landet innen 2030. Dette er virkelig fantastiske resultater, sier leder Sharon Lewin i International aids Society.

Omtrent én av fem personer i Botswana lever med hiv, og landet har en av de høyeste forekomstene av aids i verden, ifølge UNAIDS. Av andre land med stor andel hiv-smittede er det kun kongeriket Eswatini, tidligere Swaziland, som tidligere har nådd de tre FN-målene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen