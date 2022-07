Biden skal snakke med Kinas president torsdag

Samtalen er den femte i rekken av jevnlige oppdateringer og har vært planlagt i flere uker. Den skal holdes på et tidspunkt da forholdet igjen er anstrengt som følge av Kinas krav på Taiwan.

Muligheten for at lederen for Representantenes hus, Bidens partifelle Nancy Pelosi, skal besøke den omstridte øya, har lagt ytterligere press på det kompliserte forholdet mellom supermakten USA og utfordreren Kina.

Kineserne har advart mot besøkte og varslet «kraftige tiltak» dersom Pelosi besøker den selvstyrte øya. Både Taiwan og Kina gjør krav på å være rettmessige representanter for Kina etter at nasjonalistene flyktet dit de kommunistene vant borgerkrigen i 1949.

Pelosi har ikke bekreftet besøket, og Biden sa sist uke til pressen at tjenestemenn i det amerikanske forsvaret mener det «ikke er en god idé» å gjennomføre en slik reise nå.

Etter planene skulle Pelosi besøkt Taiwan i april, men reisen ble utsatt fordi hun testet positivt for covid-19.

