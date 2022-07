Debatt mellom Truss og Sunak brått stanset

Truss tok seg til ansiktet og sa «oh my God» før sendingen ble avbrutt, melder Sky News.

Debatten arrangeres av avisa The Sun og TV-kanalen TalkTV. En talsperson for News UK, som eier The Sun, sier det oppsto medisinske problemer.

En ikke navngitt kilde sier til BBC at debattlederen besvimte, men dette er ikke bekreftet. Litt senere ble sendingen gjenopptatt, og da fikk de to politikerne spørsmål fra publikum, ifølge The Guardian.

Sunak og Truss er de to gjenværende kandidatene til å overta som ny leder for Det konservative partiet og bli ny britisk statsminister. Debatten mellom de to er den andre på to dager.

