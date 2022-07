To kjente politiske fanger henrettet av juntaen i Myanmar

Det er 50 år siden sist noen ble henrettet i landet.

Både hiphopartisten Phyo Zeya Thaw (41), også kjent som Maung Kyaw, og demokratiforkjemperen Kyaw Min Ju (53), kjent som Ko Jimmy, ble henrettet ved henging, skriver statlige medier mandag. De oppgir ikke hvor og når henrettelsene fant sted, men militærjuntaen har bekreftet at de er gjennomført.

Kona til Phyo, Thazin Nyunt Aung, sier at hun ikke ble informert om henrettelsen av ektemannen på forhånd. Hun ber verden reagere mot juntaen og stille dem til ansvar.

– De må betale for dette, sier hun til nyhetsbyrået AP.

Henrettelsene er gjennomført til tross for sterke internasjonale anmodninger om å la de dødsdømte demokratiforkjemperne få leve. Både FN og Kambodsja, som har formannskapet i Den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen, har bedt juntaen vise nåde.

Også de to andre fangene, Hla Myo Aung og Aung Thura Zaw, var engasjert i protestbevegelsen mot juntaen. De ble beskyldt for å ha torturert og drept en kvinne som var mistenkt for å jobbe som informant for militæret.

– Vil skape frykt

Aung Myo Min, menneskerettsminister i skyggeregjeringen som ble etablert i eksil etter kuppet i februar i fjor, avviser at noen av de fire mennene var involvert i voldshandlinger.

– Å straffe dem med døden er en måte å styre folket ved hjelp av frykt, sier han.

Elaine Pearson, fungerende Asia-direktør i Human Rights Watch, omtaler rettsprosessene mot de fire som svært urettferdige og politisk motiverte.

– Juntaens barbari og grusomme forakt for menneskeliv er ment å skremme protestbevegelsen, sier hun.

Thomas Andrews, en uavhengig menneskerettsekspert som jobber for FN, ber verden om å reagere kraftig.

– Jeg er rasende og knust over nyheten om at juntaen har henrettet Myanmars patrioter og mestere i menneskerettigheter og anstendighet. Disse menneskene ble stilt for retten og dømt av en militærdomstol uten rett til å anke og etter sigende uten juridisk bistand i strid med internasjonale menneskerettighetskonvensjoner, sier han i en uttalelse.

Beskyldes for «terrordrap»

Det var i juni at militærjuntaen kunngjorde at henrettelsene skulle gjennomføres etter at dødsdommene falt noen måneder tidligere. FNs generalsekretær António Guterres sa da at en iverksettelse av dødsdommene ville være et åpenbart brudd på retten til liv, frihet og sikkerhet.

Myanmars nåværende myndigheter har hevdet at Phyo og Kyaw var hjernene bak storstilte terrorangrep mot sivile som tok livet av minst 50 personer.

Begge to satt også fengslet forrige gang Myanmar ble styrt av en militærjunta. Phyo var med i Generation Wave, protestbevegelsen som ble dannet i 2007. Han skrev hiphop-tekster som til stadighet irriterte landets generaler. Etter hvert ble han medlem av nasjonalforsamlingen og en nær medarbeider av landets avsatte leder Aung San Suu Kyi. I november ble han pågrepet, ifølge juntaen på bakgrunn av informasjon fra personer som var pågrepet for å ha skutt sikkerhetsstyrker.

Generasjon-88

Ko Jimmy var en av veteranene i Myanmars demokratibevegelse. Han tilhørte studentgruppen Generasjon-88, som sto bak det mislykkede folkeopprøret mot juntaen i 1988. Han hadde tilbrakt over tolv år i fengsel for politisk aktivisme før juntaen slapp ham fri i 2012.

I oktober i fjor ble han pågrepet i Yangon etter å ha lagt ut meldinger mot juntaen i sosiale medier. Generalene anklaget ham for å lede en gruppe som utførte geriljaangrep i Myanmars byer.

Forrige gang noen ble henrettet i Myanmar, var i 1976 under landets forrige militærjunta. Den gang var det studentlederen Salai Tin Maung Oo som ble henrettet.

Ifølge en organisasjon for politiske fanger i Myanmar er 2.114 sivile drept av sikkerhetsstyrker siden kuppet for halvannet år siden, mens 115 mennesker er dømt til døden.

– En grusom terrorhandling

Tidligere leder av Den norske Burmakomité, Audun Aagre, kaller henrettelsene av fire politiske fanger i Myanmar for en forferdelig og grusom terrorhandling.

– Jeg er knust over å få vite at den burmesiske militærjuntaen har henrettet fire politikere og sivilsamfunnsledere, skriver Aagre på Facebook.

– En forferdelig og grusom terrorhandling, som må møtes av sterk internasjonal fordømmelse og et politisk og økonomisk svar, skriver han videre.

Aagre viser blant annet til Ko Jimmy, som han selv kjente.

– Han var en sentral politisk leder helt siden det politiske opprøret i 1988, som delte sin kunnskap med mange, også med meg, skriver Aagre.

– Henrettelsene er desperate handlinger mens den militære ledelsen er i ferd med å miste kontrollen. Til alle venner i Myanmar: Jeg er virkelig lei meg for tapet deres, skriver Aagre.