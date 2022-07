Skogbranner i California sprer seg raskt

Søndag spredte flammene seg nærmest ukontrollert. Det til tross for at 2.000 brannmannskaper med fly, bulldosere og 17 helikoptre forsøkte å hindre brannen i å spre seg. I løpet av dagene brannen har vart, har flammene rammet rundt 63 kvadratkilometer med skog.

Over 6.000 mennesker er blitt evakuert, et titalls hus er brent ned og flere tusen andre eiendommer står i fare for å bli flammenes rov.

Det er ekstremt tørt i områdene hvor det brenner, og i kombinasjon med uvanlig høye temperaturer har det skapt nærmest eksplosive forhold, ifølge brannmyndigheten i Mariposa fylke. Null prosent av brannen er under kontroll, heter det i en rapport mandag morgen.

Brannen begynte som en buskbrann i Midpines i fylket Mariposa fredag.

Californias guvernør Gavin Newsom har erklært unntakstilstand i fylket på grunn av brannen og dens ringvirkninger.

De siste årene har både California og andre av USAs vestlige delstater blitt rammet av store, ødeleggende skogbranner, drevet fram av årevis med tørke og varmere klima.

