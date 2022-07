– Jeg ber ydmykt om tilgivelse for ondskapen begått av så mange kristne mot urfolkene, sa paven under et besøk ved en tidligere internatskole utenfor Edmonton i den canadiske provinsen Alberta mandag.

Han viste blant annet til delaktighet i «kulturell ødeleggelse» og tvungen assimilering.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen