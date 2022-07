Liz Truss og Rishi Sunak møtes til TV-debatt

De to politikerne har allerede hatt intense diskusjoner om skattepolitikken. Mens Truss ønsker umiddelbare skattekutt, sier Sunak at han vil ha prisstigningen under kontroll før han kutter skattene.

Begge frir til høyrefløyen i partiet, og begge støtter det omstridte forslaget om å sende asylsøkere med enveisbillett til Rwanda, slik at de kan søke asyl der.

De er også begge overbeviste brexit-tilhengere, men er uenige om Kina-politikken.

[ To kandidater gjenstår: – Velg meg eller mist makta ]

Sunak har sagt at Kina på lang sikt utgjør den største trusselen mot Storbritannia og har lovet å stenge 30 Konfutse-institutter hvis han blir statsminister.

Instituttene finansieres av den kinesiske staten og underviser i kinesisk språk og kultur, men er blitt beskyldt for å spre kinesisk propaganda.

Sunaks motstandere mener han har snudd i spørsmålet, og at han tidligere har presset på for en økonomisk avtale med Kina.

Truss har på forhånd fått et tydelig favorittstempel. Ifølge meningsmålinger har hun klart mest støtte blant egne partimedlemmer, mens Sunak appellerer til et flertall av velgerne, uansett hvilken fløy de tilhører.

Mange konservative politikere frykter at striden mellom Truss og Sunak kan tjene opposisjonspartiet Labour.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen