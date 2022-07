Ifo: Tysk resesjon nærmer seg

– Tyskland befinner seg på grensen til resesjon, konstaterer Clemens Fuest, leder for det München-baserte instituttet.

Den anerkjente månedlige Ifo-indeksen for juli falt til 88,6, sammenlignet med den reviderte indeksen på 92,2 i juni. Tallet gir en indikasjon på hvordan det går med tysk økonomi, som er Europas største.

Nedgangen skyldes et fall i tyske bedrifters utsikter for de neste seks månedene, og også at de er mindre fornøyde med sin nåværende situasjon.

– Bedriftene venter en betydelig dårligere forretningsaktivitet de neste månedene. Høye energipriser og trusselen om gassmangel tynger økonomien, sier Fuest.

