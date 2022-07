To palestinere drept i angrep på Vestbredden

Det var to menn på 25 og 28 år som ble drept, ifølge det palestinske helsedepartementet.

De opplyser at seks personer ble såret i angrepet, og at for to av dem er tilstanden kritisk.

– Denne israelske forbrytelsen har ikke seiret over folket vårt og vil ikke ødelegge deres vilje, sier Nabil Abu Rudeina, en talsmann for den palestinske presidenten Mahmoud Abbas, til Voice of Palestine radio.

– Regionen fortsetter å være i en sirkel av vold inntil okkupasjonen er avsluttet og en rettferdig fred er oppnådd, sier han videre.

Den israelske hæren har sagt at de gjennomførte en militær operasjon i Nablus og bekreftet at det var skuddvekslinger mellom dem og væpnede personer i området.

De sier at militæroperasjonen ble utført sammen med politiet, og at de også startet operasjoner på flere andre steder, inkludert byen Mughayir, Ayda-leiren og byen Jenin.

Fire personer ble arrestert av den israelske hæren og er mistenkt for å være innblandet i terroraktiviteter, legger de til.

Siden mars har minst 52 palestinere blitt drept, hvorav de fleste har mistet livet i kamper på Vestbredden.

I samme periode har 19 israelere blitt drept, hovedsakelig i angrep fra palestinere. De fleste var sivile i Israel, men også tre israelske arabere har blitt drept i kampene.

