Forskning: Stoffer i hjernen hos gravide kan avdekke fødselsdepresjon

– Det er tegn på at et bestemt system i hjernen som beskytter mot depresjon, kan være forstyrret hos en mindre gruppe av gravide kvinner som får depressive symptomer etter fødselen, sier lege og seniorforsker Vibe Gedsø Frøkjær.

Hun har ledet forskningsprosjektet som har fått støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Mye hormonsvingninger

Frøkjær snakker om systemet som skrur opp og ned nivået av stoffet serotonin i hjernen. Forstyrrelser av stoffet kan bidra til å utløse depresjon, sier hun.

Forskningen viser at kvinner som er særlig utsatt for hormonsvingninger under graviditeten har større risiko for å utvikle fødselsdepresjon. Det skyldes at kroppen deres bryter ned serotonin.

I ryggmargsvæsken til de som senere viste depressive symptomer, fant forskerne et stoff som oppstår når serotonin brytes ned.

Dette kaller forskerne for en markør som viser ubalanse i serotoninnivåene.

Kan forebygges

I de siste tre månedene av svangerskapet vil du kunne se tidlige tegn på fødselsdepresjon, sier Frøkjær. Hun sier at det er mye som kan gjøres for å forhindre depresjon dersom symptomene oppdages tidlig.

– Det kan for eksempel være psykoterapi, støtte og avlastning, medisin og søvnhygiene, sier Frøkjær.

Hun håper at det på sikt vil vise i blodprøver om kommende mødre har særlig risiko for å utvikle fødselsdepresjon.

