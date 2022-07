Britisk etterretning avviser Lavrovs påstand

Det melder Dagbladet , VG og NRK.

Onsdag uttalte utenriksminister Sergej Lavrov at Russland vil utvide sine militære mål i Ukraina.

Han sa at i tillegg til Donetsk og Luhansk, omfatter den russiske operasjonen nå også nye områder som Kherson og Zaporizjzja.

– Dette er nesten helt sikkert ikke sant. Russland har ikke «utvidet» krigen sin: Å få kontroll over disse områdene var helt sikkert et av invasjonens mål fra starten, skriver britisk etterretning i sin daglige oppdateringen.

Etterretningen viser til at Russland invaderte disse områdene i februar, og at okkupasjonsmyndigheter har snakket åpent om mulighetene for en folkeavstemning siden mars.

Det er sannsynlig at Lavrov kom med sitt utspill for å bane vei for en slik folkeavstemning, mener etterretningen.

Russland eller prorussiske styrker har siden 2014 okkupert tre områder i landet: Krim-halvøya, deler av de to østlige fylkene Donetsk og Luhansk.

