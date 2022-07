Zelenskyj anklager Russland for å bryte avtaler etter havneangrep i Odesa

– Det beviser kun en ting, at uansett hva Russland sier og lover, finner de en måte å unngå å gjennomføre det på, sa Zelenskyj i et møte med amerikanske politikere i Kyiv lørdag kveld.

Ukraina hevder at Russland angrep en viktig havn for korneksport i storbyen Odesa tidligere på dagen, kun timer etter at de hadde inngått en avtale om korneksport med Ukraina, Tyrkia og FN i Istanbul.

Avtalen innebærer blant annet at korneksporten gjenopptas fra tre ukrainske havner ved Svartehavet, og at 22 millioner tonn ukrainsk korn kan sendes ut i verden.

Odesa ligger ut mot Svartehavet og spiller en viktig rolle i eksporten av korn. Angrepet er foreløpig ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen